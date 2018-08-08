Ordu'daki sel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da bu gece yine yağmur beklendiğini belirterek, "Yağmura karşı tüm önlemlerimiz ilgili birimlerimiz tarafından alınmış durumda ve inşallah şu maddi hasarın dışında başka bir hasarla karşılaşmadan atlatabilmeyi düşünüyoruz. Bunun için de tüm arkadaşlarımız önlemleri alıyorlar." dedi.

Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Soylu, Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'dan bilgi aldı.

Bölgedeki incelemelerini tamamlayan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyarılar doğrultusunda tüm birimler tarafından sel başlamadan, yağmur şiddetlenmeden önce gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Soylu, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir köprünün yıkıldığını anımsatarak, Karayolları'nın köprüyle ilgili gerekli çalışmaları yaptığını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da yarın sabah bölgeye geleceğini aktardı.

Bu gece yine yağmur beklendiğinin altını çizen Soylu, "Yağmura karşı tüm önlemlerimiz ilgili birimlerimiz tarafından alınmış durumda ve inşallah şu maddi hasarın dışında başka bir hasarla karşılaşmadan atlatabilmeyi düşünüyoruz. Bunun için de tüm arkadaşlarımız önlemleri alıyorlar." diye konuştu.