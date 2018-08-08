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Ordu'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 23:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bu gece yine yağmur bekleniyor. Yağmura karşı tüm önlemlerimiz ilgili birimlerimiz tarafından alınmış durumda ve inşallah şu maddi hasarın dışında başka bir hasarla karşılaşmadan atlatabilmeyi düşünüyoruz ve bunun için de tüm arkadaşlarımız önlemleri alıyorlar" - "(Fındığı zarar gören üreticiler) Bütün bunlarla ilgili tespit yapılacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da bu gece yine yağmur beklendiğini belirterek, "Yağmura karşı tüm önlemlerimiz ilgili birimlerimiz tarafından alınmış durumda ve inşallah şu maddi hasarın dışında başka bir hasarla karşılaşmadan atlatabilmeyi düşünüyoruz. Bunun için de tüm arkadaşlarımız önlemleri alıyorlar." dedi.

Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Soylu, Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'dan bilgi aldı.

Bölgedeki incelemelerini tamamlayan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyarılar doğrultusunda tüm birimler tarafından sel başlamadan, yağmur şiddetlenmeden önce gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Soylu, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir köprünün yıkıldığını anımsatarak, Karayolları'nın köprüyle ilgili gerekli çalışmaları yaptığını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da yarın sabah bölgeye geleceğini aktardı.

Bu gece yine yağmur beklendiğinin altını çizen Soylu, "Yağmura karşı tüm önlemlerimiz ilgili birimlerimiz tarafından alınmış durumda ve inşallah şu maddi hasarın dışında başka bir hasarla karşılaşmadan atlatabilmeyi düşünüyoruz. Bunun için de tüm arkadaşlarımız önlemleri alıyorlar." diye konuştu.

Soylu, inceleme yaptığı bölgedeki evlere su girdiğini belirterek, "Yukarıdan çok şiddetli gelince taşıması gereken veya taşıyacağı hesap edilen menfezler taşımamış ve ciddi bir sel alıp götürmüş. Burada yarından itibaren bütün birimlerimiz ne kadar hasar olduğunun tespitini ortaya koyacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede fındık hasat dönemi olduğuna işaret eden Soylu, kurutulmak için harmana serilen fındığın suya kapıldığını, dalda olgun halde bulunan ürünün de döküldüğünü dile getirdi.

Bakan Soylu, bütün bunlarla ilgili tespit yapılacağını sözlerine ekledi.

İncelemelerini tamamlayan Soylu, kentten ayrıldı.

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İçişleri Bakanı Soylu ordu Sel bölgesinde inceleme

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