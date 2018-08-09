Ordu'daki sel

Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu-Samsun istikametlerine geçişi sağlayan ve Ünye ilçesindeki sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'ndeki çalışmalar devam ediyor.
Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Giresun ve Ordu'dan gelen ekipler tarafından sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, zaman zaman fırtına ve yağış olmasına rağmen sürdürülüyor.
Yıkılınan köprünün üzerindeki 2 iş makinesi tarafından beton ve korkuluklar kaldırılmaya çalışılırken, diğer yandan da çıkan molozlar kamyonlar aracılığı ile alandan uzaklaştırılıyor.
Öte yandan, köprünün altından geçen ve sel sonrası debisi yükselen Cevizdere'ye giren bazı görevlilerin zaman zaman suyun debisini ölçtüğü görüldü.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Ordu güzergahında ise köprü çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
- Sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde başlayan beton yıkım işlemleri devam ediyor - Kentte yer yer fırtına ve yağış da sürüyor
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