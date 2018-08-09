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Ordu'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:23 | Son Güncelleme

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar: - "Tabakhane Deresi'nde şu an itibarıyla su seviyesi bir miktar düştü ancak yukarı kesimlerde yağış halen devam ediyor"

Ordu'nun selden büyük hasar gören Ünye ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Tabakhane Deresi'nde şu an itibarıyla su seviyesinin bir miktar düştüğünü ancak yukarı kesimlerde yağışın halen devam ettiğini söyledi.

Çamyar, ilçe merkezinde yağış dolayısıyla debisi yükselen Tabakhane Deresi'nin bulunduğu bölgede inceleme yaptı ve çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Ünye ilçesinde Cevizdere, Tabakhane ve Cüri dereleri bulunduğunu belirten Çamyar, "Hiç olmadık şekilde Cevizdere'de bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Alınan tedbirler sayesinde 200'ün üzerinde insanımızı o bölgeden tahliye ettik. Can kaybı yaşanmaması tesellimiz." dedi.

Çamyar, Tabakhane Deresi'nde su seviyesinin ciddi şekilde yükseldiğine dikkati çekerek, gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını ifade etti.

Tabakhane Deresi'nde şu an itibarıyla su seviyesinin bir miktar düştüğünü ancak yukarı kesimlerde yağışın halen devam ettiğinin altını çizen Çamyar, şu değerledirmede bulundu:

"Onun için hemşehrilerimizin bu bölgede can ve mal güvenliği açısından gerekli önlemleri, tedbirleri almalarıyla ilgili sürekli uyarı ve ikazlar yapıyoruz. Ayrıca Sahil Köprüsünü, bu eski ayaklı yapım bir köprü, güvenlik açısından açıklar olduğu için trafiğe kapattık. Burası diğer noktadan çevre yoluna bağlanıyor. Burası bizim çevre yolundan önceki Karadeniz otoyolumuz diyebiliriz."

Çamyar, bakanların dün akşamdan beri bölgede bulunduğunu anımsatarak, "Devletimiz her türlü önlemi alıyor, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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