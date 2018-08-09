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Ordu'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 20:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret eden Kıran ve Kurtulmuş, selden zarar gören firma sahiplerinin sorunlarını dinledi.

Daha sonra Fatsa Belediyesi Spor Kompleksi'nde Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ve Kaymakam Mehmet Yapıcı ile bir araya gelen Kıran ve Kurtulmuş, selin neden olduğu hasarla ilgili bilgi aldı.

Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin tüm birimlerinin yağışın başlamasıyla kritik noktalarda önlem aldığını belirterek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Karadeniz için yeni bir imar planının gündeme alınacağına dikkati çeken Kurtulmuş, derelerin ıslahına önem vereceklerini ve dağlardan gelen suların şehirlere zarar vermeden denize ulaşmasının sağlanacağını kaydetti.

Kurtulmuş, bölgeye bir yılda düşen yağmurun 3 günde yağdığını dile getirerek, fındıklardaki hasarın karşılanacağını ve üreticilerin mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

- İş makinesi suya kapıldı

Öte yandan, İkizce ilçesindeki sağanak sele neden oldu.

Kocaman Mahallesi'nde çalışma yapan iş makinesi, sel sularına kapılarak ırmağa sürüklendi.

Operatörün, akıntıya kapılmadan önce iş makinesini terk ettiği öğrenildi.

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heyelan ordu sel

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