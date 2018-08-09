Ordu'daki sel

Ordu'da sel dolayısıyla hasarın oluştuğu İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde 53 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede şiddetli yağışın bugün de devam ettiğini söyledi.

Şiddetli yağışın sele dönüşmesi nedeniyle ilçeye bağlı 24 mahallede yeni heyelanlar meydana geldiğini belirten Yanık, yeni heyelan ve su baskınları riskine karşı 50 evde ikamet eden vatandaşların tahliye edildiğini bildirdi.

Yanık, vatandaşların bazılarının yurtlara yerleştirildiğini, bazılarının ise geceyi akraba ya da komşularında geçireceklerini aktardı.

Başkan Yanık, bugün meydana gelen selde bazı mahalleleri birbirine bağlayan iki köprünün de yıkıldığını sözlerine ekledi.

İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt de sele bağlı olarak birçok mahallede heyelan oluştuğunu söyledi.

Söğüt, yeni heyelan ve su baskınlarına karşı 3 evin boşaltıldığını, ailelerin güvenli yerlere yerleştirildiğini kaydetti.

