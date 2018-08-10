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Ordu'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt: - "Yapılan ilk tespitlerimize göre ilçemizde selin verdiği zarar yaklaşık 10 milyon lira civarında"

Ordu'nun İkizce İlçesi Belediye Başkanı Bahri Söğüt, "Yapılan ilk tespitlerimize göre ilçemizde selin verdiği zarar yaklaşık 10 milyon lira civarında." dedi.

Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 14.00 sularında başlayan yağmurun kısa zamanda ilçenin tamamında aşırı bir şekilde yağmaya başladığını belirtti.

Geç saatlere kadar süren yağmur nedeniyle ilçedeki derelerin taştığını aktaran Söğüt, tüm mahalle yollarında hasarın meydana geldiğini kaydetti.

İlçede birçok köprünün ise selden hasar görerek kullanılamaz hale geldiği bilgisini veren Söğüt, ilçedeki halı saha, düğün salonu ve içme suyu depolarının da hasar gördüğünü açıkladı.

Yirmi gün içinde ilçenin üçünce kez selden etkilendiğini vurgulayan Bahri Söğüt, "En şiddetlisini ise dün yaşadık. Belki son 50 yılın görülmemiş yağmuru ile karşı karşıya kaldık. Tespitlerimize göre bölgeye düşen yağış metrekareye 350 kilogram." diye konuştu.

Söğüt, bugün havanın güneş açmasıyla birlikte hasat tespitine başladıklarını ifade ederek, "Maalesef son dört yıldır ilçeye yaptığımız alt yatırımın neredeyse tamamı bu selden dolayı zarar görmüş durumda. Yapılan ilk tespitlerimize göre ilçemizde selin verdiği zarar yaklaşık 10 milyon lira civarında." değerlendirmesini yaptı.

İlçenin Seymenli Mahallesi'nde sel nedeniyle meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak hayatını kaybeden Bayram Sekmen'e Allah'tan rahmet dileyen Söğüt, "Bu yaşanan sel felaketinde bizi en çok üzen olay ise bu olmuştur." dedi.

Söğüt, ilçede selden zarar gören esnaf ve çiftçilerin zararlarının ise devlet tarafından karşılanacağını belirterek, "Bu noktada da ilgili kurumlarda zaten açıklamalar yapılıyor. İnşallah hiçbir vatandaşımız mağdur bırakılmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlüdür. Bundan kimsenin endişesi olmasın." ifadesini kullandı.

Bahri Söğüt, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ilçedeki hasar ve temizlik çalışmaları için iş makinesi takviyesinde bulunduğunu, ilçede 200'ün üzerinde ekiple çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Ünye'de Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan ve bir bölümü yıkılan Cevizdere köprüsünün yıkım işlemleri ise devam etti.

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