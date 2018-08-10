Ordu'daki sel

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde su baskını yaşanan yapılarda tahliye işlemi gerçekleştiriyor ve su isale hatlarındaki arızalara müdahale ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekiplerinin, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Aşırı yağışların Perşembe, Fatsa, Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, OSKİ ekiplerinin su baskını yaşanan bölgelerde mağduriyet yaşayan vatandaşların yardımına koştuğu vurgulandı. Ekiplerin su baskınlarını bertaraf etmeye çalıştığı bildirildi.
Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi'nde taşan dere geçişine ekiplerin müdahale etmesi sonucu kara yoluna su baskınının önlendiği ifade edildi.
Fatsa ilçesine bağlı Konakbaşı Mahallesi'nde içme suyu isale hattının heyelan nedeniyle zarar gören bölümlerine de müdahale edildiği belirtildi.
Yalıköy Mahallesi'ni besleyen su alma yapısında meydana gelen arızaların onarılması için ekiplerin çalışma başlattığına dikkat çekilen açıklamada, Meşebükü, Ilıca, Ayazlı, Taşlıca, Evkaf, Mustafa Kemal Paşa ve Kurtuluş mahallelerinde lokal su baskınları ve hat tıkanıklıkları ile su baskınlarının en yoğun yaşandığı Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su giderlerinin vidanjör ve kombine kuka araçları ile müdahale edilerek yaşanan sorunların ortadan kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, su baskınlarının en yoğun yaşayan Ünye ilçesinin Cevizdere mevkisinde ana isale hattında meydana gelen tahribatın hemen onarılarak terfi binaları ve beraberindeki elektrik trafoları, pompa ve diğer enerji hatlarında meydana gelen sorunların da çözüldüğüne işaret edildi.
Ekiplerin, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde de meydana gelen su baskınlarına araç ve ekipmanlarıyla müdahale ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşların mağduriyetlerinin gidermeye çalışıldığı, içme suyu ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızaların giderildiği kaydedildi.
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