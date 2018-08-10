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Ordu'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve beraberindeki heyet, Ordu'daki selde zarar gören ilçelerde incelemelerde bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, sel nedeniyle hasarın oluştuğu Ordu'nun Ünye, Fatsa, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Yıldırım ve beraberindeki heyet ilk olarak aşırı yağışlar sonucu çöken Cevizdere Köprüsü'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından dere taşması sonucu zarara uğrayan iş yerlerini gezerek vatandaşlarla görüşen Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordululara geçmiş olsun dileklerini ileterek, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin selamını getirdiğini söyledi.

Ordu'nun büyük bir sel afeti ile karşı karşıya kaldığını, bu konuda MHP olarak hazırlayacakları raporu genel merkeze ileteceklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bir felaket var. Aşırı yağış var. Burada insan kusuru da fazla. Örneğin, şu anda içinde bulunduğumuz mekana su basmasının sebebi dere yatağına hafriyat dökülerek dere yatağının küçülmesi. MHP olarak biz bölgeye dertleri dinlemeye, derman olmaya, Ordu Milletvekilimiz Cemal Enginyurt'a destek olmaya geldik. Sayın Genel Başkanımızın hassasiyeti bu hususta çok ciddidir. Biz raporumuzu MHP Genel Merkezine ileteceğiz. Genel Merkez bölge halkının, Ordu'nun, Giresun'un ve bölge milletvekilimiz Cemal Enginyurt’un yanındadır."

Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra Fatsa ilçesine geçerek Organize Sanayi Bölgesi ve Yalıköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

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