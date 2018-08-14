Ordu'daki sel

Açıklamada, heyelan, toprak kayması ve sel riski nedeniyle 109 konutun tahliyesinin yapıldığı, afetten etkilenen 60 ev, 350 iş yerinin belediye ekiplerinin yardımı, 39 evin ise vatandaşların kendi imkanlarıyla temizlendiği, 6 evin ise ağır hasarlı olduğu için içine girilemediği belirtildi.

Afetten etkilenen bin 325 vatandaşın bulunduğu yerden tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, yaşanan afetlerde yaralanan 9 vatandaştan 6'sının taburcu edildiği, 3'ünün ise tedavilerinin sürdüğü, bir kişinin de temizlik çalışmaları sırasında yaralanarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yağışın etkili olduğu anımsatılan açıklamada, bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşın yaralandığı, 356 iş yerini, 99 konutu su bastığı, 9 köprünün ise tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Kentte yaşanan afete bin 64 personel, 365 iş makinesi, 5 AFAD aracı ve 9 112 ambulansı ile müdahale edildiği bildirilen açıklamada, "Fındık ürününde meydana gelen hasarı tespit etmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün oluşturduğu 14 ayrı ekiple arazide yapılan tespit çalışmalarında, 3 bin civarında fındık üreticisi ile bire bir görüşme yapılmış, fındık bahçeleri incelenmiş ve bunun neticesinde bin 100 ton civarında fındık ürününün zarar gördüğü değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

- "Ön hasar tespit çalışmaları başlatıldı"

Açıklamada, Çaybaşı ilçesinde 17 bin civciv, Perşembe'de 78, Fatsa'da 40, Ünye'de ise 130 arılı kovan ile 5 büyükbaş hayvanın telef olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen 10 personel ile ilimizdeki 30 personelden müteşekkil 40 kişiden oluşan 20 ayrı ekipçe, ön hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Hasar tespit ekiplerince şu ana kadar 257 başvuru değerlendirilmiş olup, bunlardan 13'ü ağır hasarlı, 69'u az hasarlı, 175'i ise hasarsız olarak değerlendirilmiştir. Kesin hasar tespit çalışmaları ise devam etmektedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince jeolojik etüt çalışmaları sürdürülmekte olup, şu ana kadar yapılan çalışmalarda 27 konut ve 12 ahırın nakline, 1 konutun geçici nakline, 12 konut ve 1 iş yerinin ise ıslah edilmesine karar verilmiş olup, bölgedeki jeolojik etüt çalışmalarına devam edilmektedir."