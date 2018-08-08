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Ordu'daki sel felaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Vali Seddar Yavuz'dan bilgi aldı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Vali Seddar Yavuz'u telefonla aradı.

Edinilen bilgiye göre Yıldırım, Ordu'nun ilçelerini etkileyen sel felaketi nedeniyle Vali Yavuz'u telefonla arayarak bilgi aldı.

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Ordu Valisi Seddar Yavuz sel felaketi TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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