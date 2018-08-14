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Ordu'daki sel felaketinin ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

Yapılan ön hasar tespitinde incelenen 175 yapıda hasara rastlanmazken, 69 yapının az hasarlı, 13 yapının ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Ordu'da yaşanan sel felaketi sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Ordu ve ilçelerinde son 30 yılın en büyük yağışları sonucunda il genelinde ciddi hasara yol açan meydana gelen sel felaketinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatları ile hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilgili kurumlarla iletişime geçerek, Bakanlığın ana çözüm ortağı olduğu hasar tespit, enkaz kaldırma ve altyapı hizmet gruplarına ait çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Trabzon, Samsun, Tokat'tan gelen personellerinden oluşturulan 40 kişilik teknik ekip, Ordu'nun Perşembe, Fatsa, Ünye, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde sahaya indi.

"Genel Hayata Etkililik Olurunun" alınabilmesi amacıyla Ön Hasar Tespit çalışmaları başlatan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 11 Ağustos'ta sel felaketine uğrayan tüm alanları inceledi.

Buna göre, Perşembe'de 49'u hasarsız, 7'si az hasarlı, Fatsa'da 69'u hasarsız, 4'ü az hasarlı ve 5'i ağır hasarlı, Ünye'de 23'ü hasarsız, 29'u az hasarlı, 5'i ağır hasarlı, Çaybaşı'nda 29'u hasarsız, 26'sı az hasarlı, 3'ü ağır hasarlı, İkizce'de 5'i hasarsız, 3'ü az hasarlı olmak üzere toplam 175 yapı da hasara rastlanmazken, 69 yapının az hasarlı, 13 yapının ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Ayrıca, 72 binada ön hasar tespit incelemeleri yapılarak, söz konusu binalarda heyelan riski olup olmadığına ilişkin AFAD İl Müdürlüğünce tespitinden sonra hasar dereceleri verilecek.

Bakanlık, AFAD İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler doğrultusunda heyelan riski bulunmayan bölgelerde "Kesin Hasar Tespit" çalışmalarını da pazartesi günü başlattı. Bu çalışmaların da hafta sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Heyelan riski görülen bölgelerdeki binaların kesin hasar tespitleri ise AFAD'ın bu bölgelerdeki yapacağı jeolojik etütlerinin tamamlamasının ardından gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 72 binada ön hasar tespit incelemeleri yapılarak, söz konusu binalarda heyelan riski olup olmadığı İl AFAD Müdürlüğünce tespit edildikten sonra hasar dereceleri verilecek.

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Ordu'da yaşanan sel felaketi

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