Ordu'daki şiddetli yağış

Ordu'nun Altınordu ve Perşembe ilçelerinde sağanak nedeniyle 104 konut ve iş yerini su bastığı bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde aşırı yağış meydana geldiği belirtildi.

Yağış sonucu Altınordu ile Perşembe ilçesi Medreseönü Mahallesi'nde 104 konut ve iş yerinde su baskını olayı yaşandığı aktarılan açıklamada, "Su baskını olaylarına, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerince anında müdahaleler yapılmıştır. Motopomp, dalgıç pompa, vidanjör, çeşitli iş makineleri ve personellerle hasar giderme çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Su baskınından genellikle bodrum katlarının etkilendiği, maddi hasar meydana geldiği vurgulanan açıklamada, su taşkınları ve su baskını nedeniyle herhangi bir yaralanma olayı veya can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, konut ve iş yerlerinde meydana gelen su baskını nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP-ORDU) kapsamında ilgili Zarar Tespit Hizmet Grubu Operasyon Planı devreye sokulduğu ve zarar tespit çalışmalarının başlatıldığına işaret edildi.

Meteorolojik uyarıların devam etmesinden dolayı ekiplerin, teyakkuz halinde hazır bekletildiği belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekildi.