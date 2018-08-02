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Ordu'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

Ünye ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinde yaşanan su baskını sonrası temizlik çalışması yürütülüyor - Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar: - "Can kaybımızın olmaması bizim için teselli vesilesi" - "Vatandaşların yarasının sarılmasıyla ilgili de adımlar atıyoruz"

Ordu'nun Ünye ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen sağanağın ardından yaraların sarılmasına ilişkin çalışma yürütülüyor.

Ordu Büyükşehir ve Ünye belediyeleri koordinesindeki ekipler, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisini temizledi.

Vatandaşlar ve ekipler, bazı ev ve iş yerlerinde yaşanan su baskını nedeniyle temizlik çalışması yapıyor.

Aşırı yağış nedeniyle yolda oluşan birikintiler iş makineleriyle temizleniyor.

Öte yandan, ilçenin ortasından geçen ve yağmur sonrası yükselen Tabakhane Deresi'nin debisi azaldı.

- "Meteorolojiden uyarı almaya devam ediyoruz"

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Ünyelilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selin doğal bir afet olduğunu ifade eden Çamyar, "14 Temmuz'da metrekareye 151 kilogramlık yağış düştü. Bazı evlerimizi, iş yerlerimizi su bastı. Hızlıca 2 gün içerisinde bütün şehirden bunun yaralarını sarıp görüntüleri silmişken şimdi tekrar aynı durumla karşı karşıya geldik. Can kaybımızın olmaması bizim için teselli vesilesi diyebilirim." dedi.

Saat 03.00'ten itibaren başlayan yağışın aralıksız sürdüğünü kaydeden Çamyar, bu gece 21.00'e kadar aynı şekilde meteorolojiden uyarı almaya devam ettiklerini belirtti.

Ünye ve Ordu Büyükşehir belediyeleri koordinesinde bir ekip oluşturulduğunu dile getiren Çamyar, şu bilgileri verdi:

"Bu ekiplerle hızlıca yol almak suretiyle çabucak çözüm ürettik diyebiliriz. Ünye'de özellikle tabakhane deresinin ıslahıyla ilgili yapılan çalışmada duvarların 1,5 metre yükseltilmiş olması, yine sahil bandında 4 noktaya 1'e 1 ebadında baksların konulmuş olması olası felaketleri önleyen tedbirlerdi. Ancak 100 ile 200 kilogram arasında tekrar uyarı almaya devam ediyoruz. Bununla ilgili 12 kişilik AFAD ekibinin de bölgeye doğru yola çıktığı bilgisi geldi."

Çamyar, 2,5 yıldan beri ciddi bir imar revizyonu planı üzerinde çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bu plan çerçevesi içerisinde bu tip sorunların çözümüne yönelik de ciddi adımlar attık. Ama dünün sorunlarını bir çırpıda ortadan kaldırmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çamyar, 14 Temmuz'daki yağışta yaklaşık 14 eve su bastığını hatırlatan Çamyar, "Bununla alakalı biz sosyal yardımlaşma işleri müdürlüğümüz vasıtasıyla tüm eşyaları değiştirdik, gerekli önlemleri aldık. Ancak bu sefer aynı evlere tekrar su girmiş oldu." diye konuştu.

Yağışların doğalgaz ve elektrik hatlarının yer altına alınması ile sıcak asfalt çalışmaları devam ederken meydana geldiğini söyleyen Çamyar, "Bu akşam ve yarın yapacak olduğumuz toplantılarda ilgili birimlerle çözüm üretiyoruz. Vatandaşların yarasının sarılmasıyla ilgili de adımlar attığımızı ifade edelim." dedi.

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