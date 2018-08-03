Ordu'daki şiddetli yağış

Ordu'nun Perşembe ilçesinde fındık toplamak için bulunan mevsimlik tarım işçileri, sağanak nedeniyle çadırlarından tahliye edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığınca, Kırlı Mahallesi Akçaova Çayı kenarında bulunan geçici fındık işçilerinin barındığı çadırların aşırı yağış ve su baskını nedeniyle zarar gördüğü ihbarı üzerine AFAD arama kurtarma ekibinin olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Açıklamada, jandarma ekipleri ile koordineli şekilde yaklaşık 600 işçi ve ailesinin tahliyelerinin ardından Kırlı İlkokulu Spor Salonu'na nakledildiği, işçilerin araçlarının da okul yakınındaki uygun bölgelere çekilmesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, işçiler ile ailelerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2 bin parça kıyafet dağıtıldığı, Erzurum Kızılay Bölge Müdürlüğü ve Ordu Kızılay Şubesi ekiplerince sıcak çorba ve çay ikram edildiği ve 600 kişiye kahvaltılık ile gıda yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, AFAD koordinasyonunda çeşitli kurum ve kuruluşlardan 40 personelin bölgede çalıştığı bilgisine yer verildi.

