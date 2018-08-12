Ordu'daki şiddetli yağış

Çaybaşı ilçesinde 48 saatte metrekareye yaklaşık 300 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Yavuz, "Çaybaşı ilçemizde aşırı yağışların neden olduğu bir heyelan söz konusu. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış sabaha kadar devam etti. Daha önce biz buradaki tehlikeyi görerek vatandaşlarımızı tahliye etmiştik. Dün gece de yine tahliye işleri konusunda arkadaşlarımız yoğun çalıştı. Buradaki aileleri bir pansiyona yerleştirmek suretiyle mağduriyetlerini gideriyoruz." dedi.

Vali Yavuz, daha sonra, tahliye edilen ve Mesleki Anadolu Lisesi Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen ailelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede devam eden aşırı yağışlar sonucu oluşan heyelan ve toprak kayması riskine karşı tedbir amacıyla boşaltılan 18 evin olduğu Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi Taşkesiği mevkisine gelen Vali Yavuz, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra AFAD İl Müdürü Osman Işık ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

"Bu bölgede şu an için hiçbir şekilde vatandaşlarımızın ikametine izin verilmeyecektir." diyen Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Burada 18 hanede yaşayan 77 vatandaşımız tahliye edildi. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanacak. Nihai rapor, AFAD müdürlüğümüzün teknik elemanları tarafından düzenlenecek. Biz de raporun düzenlenmesinden sonra nihai kararımızı vereceğiz. Ama geçici olarak, bu bölgeye giriş-çıkışı ve ikameti yasaklamış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın şu ana kadar göstermiş olduğu duyarlığa teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yetkili makamlar tarafından yapılan ikazlara, uyarılara riayet etmeleri kendi can ve mal güvenliği açısından önemlidir."

Vali Yavuz, Ordu'da meydana gelen selde gece gündüz demeden çalışan tüm ekiplere de teşekkür etti.

