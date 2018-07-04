Ordu'daki tarihi kale 2019'da ziyarete açılacak

"Kurul Kalesi'nde geçtiğimiz yıllarda, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen, 110 santimetre yüksekliğinde mermerden yapılmış Ana Tanrıça Kibele heykeli bulunmuş ve bizleri çok mutlu etmişti. Heykelin bulunmasının ardından, bölgeyi 45 günde 20 bin kişi ziyaret etmişti. 6. Mithridates'ın kalesi olduğu tahmin edilen Kurul Kalesi'ndeki kazı çalışmalarına, bu sene de maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapılan kazılarda önemli yol katedildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

Çalışmaların, geçen yıllarda olduğu gibi Prof. Dr. Yücel Şenyurt başkanlığında yürütüleceğini belirten Yılmaz, çalışmalarda 15 arkeoloğun görev alacağını ifade etti.

Prof. Dr. Şenyurt ise Enver Yılmaz'a kazılara verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, 16 Temmuz'da 40 kişilik ekiple kazı çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Türkiye'de, 2016 yılında devam eden kazılar arasında en önemli eserin bulunduğu Kurul Kalesi'nde saklı bir tarihi gün yüzüne çıkaracaklarını vurgulayan Şenyurt, "Bu yıl yapacağımız kazılarda, Kurul Kalesi'nin 2 bin 300 yıl önceki adının ne olduğunu bulmayı planlıyoruz. Kibele heykelinin etrafındaki diğer önemli yapıları ortaya çıkararak, bulacağımız herhangi bir kitabe veya benzeri dokümanla Kurul Kalesi'nin 2 bin 300 yıl önceki adının ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız."

- "Önemli arkeolojik materyaller bulduk"

Şenyurt, 6. Mithriadat'ın kalesi olan Kurul'un çok önemli bir yerleşim yeri olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu zamana kadar mermer, çanak, çömlek, oklar, savaş aletleri, takılar gibi önemli arkeolojik materyaller bulduk. Kibele'nin yanı sıra yine tanrı ve tanrıça heykelleri bulabiliriz ancak bu yılki çalışmalarımızda genellikle bu zamana kadar bulunan eserlerin restore edilmesi ve alanın turizme açılmasıyla ilgili çalışmalara yoğunluk vereceğiz. Çalışmalar devam ederken yapacağımız restorasyon çalışmalarıyla kaleyi, 2019 yılında tamamen ziyaretçilere açmayı planlıyoruz."

