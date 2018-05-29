"Ordudan FETÖ'cüleri attıktan sonra daha da güçlendik"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Biz ordudan FETÖ'cüleri attıktan sonra daha güçlü, daha kuvvetli hale geldik. Bütün dünyanın gözü önünde en güçlü terör operasyonlarına imza attık. Niye? Eğer biz onları yapmasaydık, onları sınırlarımızın ötesine, daha uzaklara göndermeseydik yarın birgün onlar Adana'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Ankara'da boy gösterecekti." dedi. Çelik, Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, her zaman bir ve beraber olduklarını söyledi. Alevi kanaat önderi Mehmet Güven'in daveti üzerinde mahalleye gelerek vatandaşlarla buluştuklarını belirten Çelik, hangi mezhepten olursa olsun Hazreti Hüseyin ve Hazreti Zeynep'in yolunun ortak ilkeleri olduğunu ifade etti. Çelik, terör örgütleri tarafından istismar edilen, evine, köyüne el konulan insanları gördüklerinde Kerbela'yı hatırladıklarını anlatarak, "Yüreğimizde her zaman insanlar arasına, Müslümanlar arasına fitne girmesin, Allah bize yeni Kerbela'lar göstermesin olur." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Bakan Çelik, şöyle devam etti: "Zenginlik dolu, barış dolu coğrafyalarımızda maalesef sefalet, açlık ve kardeş kavgası almış başını gidiyor. Bu bize yakışmıyor. Bu, Hazreti Hüseyin'in takipçilerine yakışmıyor. Sonuçta hangi mezhepten olursa olsun Hazreti Hüseyin'in takipçileri acı çekiyor, maalesef sonuçta bu idraksizlik yüzünden etrafımızdaki yakın coğrafyalarda Yezid'in evlatları aynı fitne ateşini körükleyerek kazanmaya ve insanlarımızı öldürmeye devam ediyorlar. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Her ne olursa zenginlik ve güç üretilir ama kaybedildiği zaman yerine koyulmayacak tek bir şey vardır, o da kardeşliktir." - "Birlik ve beraberliğimizi bozmak istiyorlar" Bakan Çelik, terör örgütlerinin Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için bir olup saldırdığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: "FETÖ'sünden DEAŞ'ine kadar, PKK'sından PYD'sine ve DHKP-C'sine kadar hepsi bir olmuş bize saldırıyorlar. Birbiriyle kavga edenler, Türkiye düşmanlığı olduğu zaman hemen aynı çatı altında birleşiyorlar. Çünkü biz sadece bizden ibaret değiliz, biz Türkiye'de yaşayan insanlar sadece Türkiye'den ibaret değiliz. Herkes biliyor ki zenginliğimiz, aşımız, ekmeğimiz olduğu zaman dünyanın bütün mazlum ve mahrum coğrafyalarına elimizi uzatıyoruz. Biz bütün Adana'daki kardeşlerimiz bir araya gelsek, el ele tutuşsak buradan Arakan'a kadar bir zincir kuramayız, Gazze'ye kadar bir zincir kuramayız, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Alevi ve Sünni kardeşlerimizin köylerine kadar zincir kuramayız ama bir araya geldiğimiz ve birlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman ekmeğimizi, çorbamızı Arakan'a da Gazze'ye de dünyanın her yerinde zulüm gören bütün kardeşlerimize de ulaştırıyoruz. Gücümüzün sırrı, büyüklüğümüzün sırrı birlik ve beraberliğimizdedir. Birlik ve beraberliğimizi bozmak istiyorlar, birlik ve beraberliğimize kast etmek istiyorlar."