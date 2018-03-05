Ordu’dan Mehmetçiğe fındık dopingi

Afrin’de terör örgütleriyle savaşan Mehmetçiğe destek sağlamak amacıyla Ordu’nun Ünye ilçesinden bölgenin en önemli tarım ürünü olan fındık gönderildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Ünye’den de Mehmetçiğe destek sürüyor. Bu kapsamda Ünye Ziraat Odası da Afrin’deki Mehmetçiğe 30 bin paket fındık götürmek için yola çıktı.

Ünye Ziraat Odası önünde düzenlenen programda konuşan Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "Çok kısa zaman içerisinde Afrin’deki kardeşlerimiz için çeşitli kampanyalar düzenlendiğini ve bizim de buna benzer bir kampanya düzenlememiz için teklif yapıldı. Hemen girişimde bulunduk 2 bin 500 kg yakın kabuklu fındık tedarik ettik bunu iç fındığa çevirdik. Bir kısmı kavrulmuş bir kısmı normal şekilde 100’er gramlık paketler haline getirdik” dedi.

“Milli Mücadele, Çanakkale ruhunu diriltiyoruz”

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Afrin’de mücadele eden Mehmetçiklerimizin ihtiyaçlarını devletimiz en ince ayrıntısına kadar karşılıyor. Mesele bu değil, mesele bir ruhu yeniden diriltmek, yeniden ayağa kaldırmak. Afrin’de beka meselemiz olarak gördüğümüz bu harekat ile kirli bir planı bozmuş oluyoruz. Bu planı bozarken de yeniden doğuyoruz, yeniden diriliyoruz, Milli Mücadele, Çanakkale ruhunu diriltiyoruz” ifadelerini kullandı.