Ordulu afetzedeler yaralarını sarıyor

"Yaşanan sel felaketinde hayallerimiz yerle bir oldu. Yaptığımız ürün, yeni aldığımız hammaddemiz, ofisimizdeki malzemelerimize varana kadar her şeyimiz suyun altında kaldı. Bir anlamda bütün hayallerimizi selle beraber kaybettik. Bütün ürünler gözümüzün önünde denize doğru giderken tek tek izledim. Aracım suyun altında kaldı, oturdum, ağladım o gün. Çünkü bir emek sarf ettik."

İşletmesinde iş makinelerinin desteğiyle temizlik çalışmalarına başladıklarını kaydeden Zor, temizlik çalışmaları ve yıkılan yerlerin tadilatına yaklaşık bir aylık zaman ayıracaklarını aktardı.

Zor, 8 Ağustos'ta meydana gelen sel anında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Olay günü ırmağın dolduğunun farkında bile değildik. Diğer çalışma arkadaşlarımızla imalathanemizdeydik. Çarşıya inecektim. Arabaya bindim, baktım, ırmak dolmuş, hemen geri geldim. Arkadaşlarıma 'Irmak dolmuş mu, bakalım?' dedim. Irmak 2 dakikada yükseldi, 5 dakika içinde ise o işletmemizin olduğu alan suyla dolmaya başladı. Dere biraz daha yukarıdan taşmış, bu nedenle büromuzun üst tarafından da su gelmeye başladı ve bizim kaçacak yolumuz kalmadı. 5 dakika ofiste bekledik ama ofiste de su bel hizasına gelmeye başlayınca çatıya çıktık. Belediyeden bir arkadaşım o sırada aradı, iş makinesi yollayacağını söyledi ama iş makinesinin gelme şansı yoktu. Biz 3 arkadaş yaklaşık 2 saat çatıda bekledik. Hava muhalefetinden dolayı helikopter 1 saat sonra ancak geldi. O esnada da su seviyesi düştüğü için kendi imkanlarımızla indik. Çok şükür canımız sağ ve tek kurtarabildiğimiz canımız oldu."

Zor, ilk andan itibaren bölgede, yanlarında olan, tüm esnafın yaralarının sarılacağı mesajı veren devlet yetkililerine teşekkür etti.

