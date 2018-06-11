Ordulu ikiz kardeşler su kabağını sanata çeviriyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde 63 yaşındaki ikiz kardeşler, bahçelerinde yetiştirdikleri su kabaklarını adeta sanat eserine dönüştürüyor.
İlçede özel bir kurumdan emekli olan Ahmet ve Talip Aydın, su kabağıyla süs eşyaları yapmaya karar verdi. Aydın kardeşler, bir süre hobi olarak yaptıkları süs eşyalarını satmak için iş yeri açtı.
Yaklaşık beş yıldır boya, ışık ve elektrik aksamı gibi materyallerle su kabaklarını şekillendiren iki kardeş, tasarladıkları masa üstü süslemesi, abajur ve avize gibi eşyaları, 25 ile 220 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.
İlçe meydanında özel günlerde stant da açan ikiz kardeşlerin süsledikleri su kabakları, Orduluların yanı sıra il dışından gelen gurbetçilerin de ilgisini çekiyor.
Talip Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, su kabağının geçmişten bu yana pek çok amaçla kullanıldığını söyledi.
Son yıllarda su kabağı işlemeciliğinin gündemde olduğunu belirten Aydın, 5 yıldır bu işle uğraştığını anlattı.
İkiz kardeşi ile su kabaklarını süs eşyaları, abajur ve avize gibi ürünlere çevirdiklerini ifade eden Aydın, "Hobi olarak başladığımız işte bugün son derece başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Yaptığımız eşyalara da oldukça ilgi var. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Aydın, su kabaklarını kendi bahçelerinde yetiştirdikleri belirterek, "Kabakların süs eşyası olabilmesi, yetişip kuruması için 1 yıl beklenmesi gerekiyor. Daha sonra temizlik aşaması var. Kabağın dışını temizliyorum, eğer lamba, avize olarak kullanılacaksa iç kısımlarını da temizliyorum. Daha sonra matkap gibi aletlerin yardımı ile delme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Boyalarla şekiller çiziyoruz ve bu son haline getiriyoruz." diye konuştu.
İkizi Ahmet Aydın ile yıllardır hiç ayrılmadıklarını, eğitimi ve askerliği aynı yerde yaptıklarını belirten Talip Aydın, bu işte de birbirlerini yalnız bırakmadıklarını sözlerine ekledi.
Ahmet Aydın ise kendisinin aynı zamanda ney ustası olduğunu ifade ederek, "Şu anda bütün günümüzü bu hobilerimizle geçiriyoruz. Emekli olduktan sonra boş durmadık. Hep ürettik ve çalıştık. Eserlerimizin satışını yapmak bize mutluluk veriyor." diye konuştu.
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