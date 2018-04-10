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Ordulu motorcular polislerin haftalarını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 20:59 | Son Güncelleme

Ordu Motosiklet Kulübü üyeleri, kent merkezindeki polisleri ziyaret ederek, Polis Haftalarını kutladı.Kent merkezinde toplanan yaklaşık 30 motosikletli, Türk Polis Teşkilatının 173.

Ordulu motorcular polislerin haftalarını kutladı

Ordu Motosiklet Kulübü üyeleri, kent merkezindeki polisleri ziyaret ederek, Polis Haftalarını kutladı.
Kent merkezinde toplanan yaklaşık 30 motosikletli, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle konvoy düzenledi. Şehir merkezindeki uygulama noktalarını ve karakolları ziyaret eden kulüp üyeleri, emniyet mensuplarıyla selamlaşarak haftalarını kutladı. Polis ekiplerine tatlı da ikram edip hatıra fotoğrafı çektiren üyeler, renkli görüntüler oluşturdu.
Ordu Motosiklet Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Dağlı, kulüp olarak emniyet teşkilatının her zaman yanında olduklarını söyledi. Dağlı, “Ordu Motosiklet Kulübü üyeleri olarak, sosyal sorumluluk projeleri yürütmeyi seviyoruz. Polis Haftası kapsamında bizler için vatanın dört bir yanında yer ayırt etmeden, canını ortaya koyarak görev yapmaya çalışan polislerimizi unutmadığımızı göstermek için bir sürpriz yapmak istedik. Polis ve askerimizin, Türk halkının gönlünde ayrı bir yeri olduğunu biliyor ve Polis Haftalarını kutluyoruz” dedi.
Polis ekipleri ise ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirerek, kulüp üyelerine teşekkür etti.

Ordulu motorcular polislerin haftalarını kutladı

Ordulu motorcular polislerin haftalarını kutladı

Ordulu motorcular polislerin haftalarını kutladı

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