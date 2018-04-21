Ordulu polise Samsun’da son görev

Samsun’da görev yaparken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ordulu polis memuru Nazmi Duman (43) için Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Nazmi Duman, Samsun’da özel bir hastanede verdiği yaşam mücadelesini bu gece yarısı kaybetti. Beyninde tümör bulunan evli ve 2 çocuk babası Nazmi Duman için görev yaptığı Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde resmi tören düzenlendi. 2016 yılından itibaren Samsun’da görev yapan polis memuru Duman için silah arkadaşlarından helallik alındı. Cenazenin emniyete geldiği anda silah arkadaşları ve ailesi gözyaşlarını tutamadı.
Polis memuru Nazmi Duman’ın cenazesi, yapılan resmi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Ordu’nun Ulubey ilçesine götürülmek üzere yola çıktı. Duman’ın cenazesi Pazar günü Ulubey Şıhlar Camisi’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.
Polis memurunun cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, silah arkadaşları ve yakınları katıldı.
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