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Ordu’nun yaylalarında ramazan keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 09:57 | Son Güncelleme

ORDU’da hava sıcaklığının artmasıyla, hayvanlarını otlatmak için bin 500 ile 2 bin 500 rakımlı yaylalara akın eden yaylacılar, ramazan ayını serin ve doğayla iç içe ortamda geçiriyor.

Ordu’nun yaylalarında ramazan keyfi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU’da hava sıcaklığının artmasıyla, hayvanlarını otlatmak için bin 500 ile 2 bin 500 rakımlı yaylalara akın eden yaylacılar, ramazan ayını serin ve doğayla iç içe ortamda geçiriyor.
Yaylacılar, bin 500 ile 2 bin 500 rakımlı 26 yaylası olan Ordu’da, en çok rağbeti ise bin 500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası ile 2 bin rakımlı Kabadüz Çambaşı Yaylası’na gösteriyor. Besicilerin yanı sıra özellikle gurbette yaşayanlar memleketleri Ordu’ya gelerek, yaylalara çıkıp ramazanın keyfini ve tadını çıkarıyor. Yaylada gündüz vakti besiciler hayvanlarını otlatırken, ev hanımları da yöresel ağırlıklı iftar yemekleri hazırlayarak komşularıyla birlikte oruçlarını açıyor. Yayladaki camilerde cemaatle birlikte saf tutup teravih namazı da kılan yaylacılar, sahur vaktini ine komşularıyla değerlendiriyor. Merada otlayan koyunlar, dağların tepesindeki kar, orman gülleri, çiçekler, sürü göçü de yaylada kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
YAYLA İNSANA HUZUR VERİYOR
İstanbul’dan eşiyle birlikte Çambaşı Yaylası'na gelen iş adamı Murat Güzel (65), yaylada oruç tutmanın daha güzel olduğunu belirterek, “Hem oruç tutmak hem de bayramı burada geçirmek için İstanbul’dan buraya geldik. Yaylada manzara güzel, hava serin. Orucumuzu rahat tutuyoruz. Komşularımızla birlikte iftarımızı yapıyoruz, güzel bir ramazan geçiriyoruz. İstanbul’da da Çambaşı Yaylası'nın fahri turizm elçisi gibi, buraların tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Buralar yeterince tanıtılmıyor, bilinmiyor. Daha çok tanıtılması lazım, sosyal medyadan yaylayı takip ediyoruz. Buranın muazzam turizm potansiyeli var. Hatta Ordu’nun iç kısımlarındaki vatandaşlar da buranın güzelliklerini pek bilmiyor. Buraların daha çok tanıtılması lazım. Yayla insana huzur veriyor, ramazanda ise daha başka güzel” dedi.
Muhtar Aydın Özbucak da, bu yıl ramazanı yaylada geçirmek için Çambaşı'na çıktığını, komşularıyla birlikte manzara eşliğinde, iftar açıp sahur yapmanın ayrı bir güzellik olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Ordu’nun yaylalarında ramazan keyfiOrdu’nun yaylalarında ramazan keyfiOrdu’nun yaylalarında ramazan keyfiOrdu’nun yaylalarında ramazan keyfi

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