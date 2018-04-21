Ordu’ya 55 bin kişilik alan

Ordu Büyükşehir Belediyesi “Ayışığı Otoparkı ve Meydan Projesi”nde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, otopark ve peyzaj düzenleme işine ara vermeden devam ediyor.

Projenin tamamlandığında Altınordu ilçesinde büyük bir eksikliği gidereceğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu’da daha önce şehir meydanı, miting alanı, büyük programların ve fuarların yapılmasına uygun bir alanın olmadığına dikkat çekti. Yaptıkları çalışma ile Ayışığı Meydanı olarak bilinen ve 110 araçlık otoparkı olan meydanı büyütmeye karar verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Bu meydanı 484 araçlık otopark, şehir ve miting meydanı, fuar alanı ve her türlü faaliyetin yapılabileceği bir alan hâline getireceğiz. Ordu’da otopark ihtiyacı var söylemlerine karşı yapılan itirazları böylece ortadan kaldırmış olacağız. Projeyle birlikte 55 bin kişinin aynı anda toplanabileceği bir miting alanı oluşacak” dedi.

Zemin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği “Ayışığı Otoparkı ve Meydan Projesi”nde anıt alanının da olacağını ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Düzenleme kapsamında yaklaşık 50 metre uzunluğunda 200 metrekarelik iskele, 400 metrekarelik büfe alanı, oturma alanları, yürüyüş alanları ve dekoratif aydınlatma elemanları yer alacak. 342 m uzunluğunda ve 6 m genişliğinde kıyı yürüyüş bandının yanı sıra vatandaşların oturup Karadeniz’in eşsiz manzarasına karşı çayını yudumlayabileceği büfe alanı ve oturma alanları hayata geçirilecek” diye konuştu.

Mayıs ayının sonuna kadar projeyi bitirmeyi planladıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, alanın bundan sonra Ordu’nun resmi miting, fuar, eğlenme, gösteri ve toplanma yeri olacağını belirtti.