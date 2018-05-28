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Orfoz tutkusu ölüme götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 17:11 | Son Güncelleme

BODRUM'da, Hasan Hopaç (39) ile zıpkınla balık avlamak için daldığı denizde arkadaşı tarafından cansız bedeni bulunan Emre Kaya'nın (40), vurduğu orfozu dipten almak için normalden fazla su altında kaldığı, bu nedenle de oksijensiz kalıp, sığ su bayılması geçirdiği belirlendi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, Hasan Hopaç (39) ile zıpkınla balık avlamak için daldığı denizde arkadaşı tarafından cansız bedeni bulunan Emre Kaya'nın (40), vurduğu orfozu dipten almak için normalden fazla su altında kaldığı, bu nedenle de oksijensiz kalıp, sığ su bayılması geçirdiği belirlendi. Arkadaşı Hasan Hopaç ile birlikte dün akşam Bodrum'a 2 mil uzaklıktaki Kara Ada'da tüpsüz ve zıpkınla balık avı için dalan inşaat mühendisi Emre Kaya'nın ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kaya'ya 20 metre uzaklıkta dalış yapan Hopaç, arkadaşını göremeyip, aradığında yaklaşık 20- 25 metre derinlikte hareketsiz bulduğunu ve büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Hopaç, hemen tekneye çıkıp, yardım istediğini belirtti. Sahil Güvenlik dalış timlerinin Kaya'nın cansız bedenini çıkardığı, zıpkınının ucunda 12 kiloluk orfoz olduğu öğrenildi. Kaya'nın orfozu vurduktan sonra balığın kayaların arasına kaçtığı, balığı çıkarmak için 20- 22 metre derinlikte gereğinden fazla oyalanması nedeniyle oksijensiz kalıp, sığ su bayılması geçirdiği tespit edildi. SON GÖRÜNTÜSÜNDE YİNE DALIŞA GİDİYOR Öte yandan Emre Kaya'nın, Kara Ada önlerinde 3 gün önce yine dalışa giderken, teknesinde çekilen son fotoğrafı ve videosu ortaya çıktı. Kaya'nın cenazesinin, ailesi tarafından akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi. 'DALAN EŞLERİN UYUMLU OLMASI GEREKİR' Profesyonel dalgıç eğitmeni ve zıpkınla balık avcısı Aziz Yiğit (45), tüpsüz, zıpkınla balık avcılığına ilişkin "Zıpkınla balık avcılığında ne kadar profesyonel olursanız olun; güvenlik ister, tedbir ister. Bugün bu arkadaşlar risk alıp, tüpsüz 40 metrelere kadar dalabiliyorlar. Su altında daha fazla kalabilmek için kendilerini geliştiriyorlar; ancak birlikte daldıkları eşlerinin, birbirlerine uyumlu olması gerekir. Örneğin; 40 metre dalan ile 5 metre dalabilen birlikte avlanmamalı. Birinin başına bir şey gelirse burada olduğu gibi müdahale etmesi imkansız hale gelir. Ne yazık ki büyük balık peşinde koşanlar, her zaman bu riskleri alıyor ve sonuçta istenmeyen ölümler meydana geliyor" diye konuştu.

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