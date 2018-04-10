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Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 21:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberi.... Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldu-bittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun için gerekli her türlü tedbir kararlılıkla alındı, bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verdi.

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Ayrıntılar gelecek...

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