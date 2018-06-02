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Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford telefonda Suriye gündemli bir görüşme yaptı.

Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile görüştü.

SURİYE GÜNDEMİ

Görüşmede Suriye'deki güvenlik sorunu, terörle mücadele konulrı gündeme alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Joseph Dunford Suriye

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