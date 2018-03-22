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Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:14 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada 'Teröristlerden temizlenen yerlerde halk evlerine dönmeye başladı' ifadelerini kullandı.

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

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Hulusi Akar, Afrin sınırında!Hulusi Akar, Afrin sınırında!
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Hulusi Akar Son dakika haber Afrin

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