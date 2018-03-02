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Org. Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 21:28 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Afrin'deki hain pusunun ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Akar, 'Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak' ifadelerini kullandı.

Org. Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde, birlik komutanları ve personeli ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen harekat hakkında bilgi aldı.

Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dünkü çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri de ziyaret etti. Orgeneral Akar, 2. Jandarma Komando Tugayı'na giderek, şehitleri nedeniyle birliğe başsağlığı diledi, kahraman ve fedakar personele iyi dileklerde bulundu.

'ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN BİR TEK DAMLA KANI YERDE KALMAYACAK'

Açıklamada, Akar'ın, 2. Jandarma Komando Tugayı'ndaki ziyaretinde yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kararlılıkla süreceğini belirten Akar, şu ifadeleri kullandı: "Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek. Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı dahi yerde kalmayacak. Teröristler ile bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak. Harekat esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra ediliyor. Harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor. Sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor."

Harekatın temel maksatlarından birinin de terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli mültecilerin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Akar, "Nitekim teröristlerden temizlenen yerlerde Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Orgeneral Akar, gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Orgeneral Akar, 4. Komando Tugay Komutanlığı'nı da ziyaret ederek, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarılarından dolayı tugay komutanı başta olmak üzere, tugay mensuplarını tebrik etti. Denetlemeler sırasında komando beresi taktığı görülen Orgeneral Akar'ın ziyareti sonunda tugay personeli "Komando Andı"nı okudu.

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Hulusi Akar şehit Afrin

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Eyy paşa PYD lideri saraylarda agirlanirken neredeydin??? PYD eskortlugunda Suleyman Sah'ın turbesi kacirilip zafer diye yutturukurken neredeydin? Gözüm dedigin Mehmet Dişli "AKP Genel Bas. Şaban Dislinin kardesi" Ordu fetocularin eline gecerken neredeydin??? Hamaset yapma.. Sehitlerimizin ruhu şadolsun TÜRK milletinin başısağ olsun
PYD SORUNU; 7 yıl önce abd,katar ve sudii arap tayyibe gelerek esadı devirelim der.tayyip şam ve halebi alarak yeni osmanlı devleti kurmak ve PADİŞAH olma hayali ile kabul eder.sünni cihatçı teröristleri ve silahları türkiye üzerinden suriye ye gönderirler.esad tam yenilecekken sahaya rusya ve iran çıkar.tayyibin ve abd nin teröristleri yenilir.yenilen teröristler önce halebe sonra idlibe çekilir.zayıflayan suriyede de pyd devlet kurar.bütün suç akp hükümetinindir.şehitlerin kanlarında akp nin eli vardır.tayyib idlibdeki teröristler yüzünden esadla barışamamaktadır.
Ah be paşa PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlanirken Nerdeydin??? Kendi yonettigin orduya esir düşmüşsün biri kalbim dediğin partigöç öteki gözüm dediğin mehmet DİŞLİ simdi hamaset yap !!! Orda BOZKURT gibi mücadele eden yiğitlerin ALLAH yardımcısı olsun.. Şehitlerimiz ruhu şad olsun TÜRK Milletinin başı sağolsun ..
Paşam bu güç merkezlerinin askerleri halen ülkemiz de ve başından beri saklamadan destek veren bir ülkenin askeri de halen ülkemiz de ve daha ileriye gideyim yıllardır nato denen haşere birliğinin için de neden halen yer alıyoruz sonuç da terörizmin beyni niteliğin de
PYD SORUNU; 7 yıl önce abd,katar ve sudii arap tayyibe gelerek esadı devirelim der.tayyip şam ve halebi alarak yeni osmanlı devleti kurmak hayali ile kabul eder.sünni cihatçı teröristleri ve silahları türkiye üzerinden suriye ye gönderirler.esad tam yenilecekken sahaya rusya ve iran çıkar.tayyibin ve abd nin teröristleri yenilir.yenilen teröristler önce halebe sonra idlibe çekilir.zayıflayan suriyede de pyd devlet kurar.bütün suç akp hükümetinindir.şehitlerin kanlarında akp nin eli vardır.
amerika afrinun içinde hulusi,tapan yiyorsa buyur... ateş düştügü yeri yakar.şehit ailelerine sabırlar diliyorum
Tek bir sorum var paşa. Ölenleri geri getirebilecek misin ? Yoksa boş yere gevezelik yapma. Her gün rezil oluyorsunuz. Daha fazla rezillik yaratmayın.
Tosun Paşa bile ordumuzu senin düşürdüğün hale düşürmezdi
yorumlar hepside sol görüşlü.. geçmişe mazi..haticeyi bırakalım neticeye bakalım.. EY SANLİ ORDU EY ŞANLI ASKER. ...RABBİM SİZLER KORUSUN
Tamam
Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır. Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır. HAMMER
hadi ordan be sende yıllardır insanlaru uyutup avutuyorsunuz
YÜCE TÜRK MİLLETİMİN BAŞI SAĞOLSUN TANRI TÜRKÜ KORUSUN
ulan afrindeki askerin bile içine fitne sokmaya çalışıyorsunuz farkındasınız yada değilsiniz dolaylı veya dolaysız yoldan şehitlerin boşuna şehit olduğunu ima ederek elinize sadece hainlik kalır asl olan niyettir mehmedin niyeti terörü bitirip haçlı ordularına geçmişte olduğu gibi bir ders vermek bizi bölemezssiniz demek o koca süper güçlere imanımız bize yeter senin süper sonik silahların bizi geçemez demek için mehmet orada senin için benim için savaşıyor sıramızı bekleyen bizlerde sizin gibi laf yaratıp ezberlenmiş cümlelerle askerimize ve milletimize zarardan başka bişey değilsiniz susun...
KAÇ YILDIR PKK yi KENDI ÜLKEMDEmizde BITIRILEMIYORDUk DAĞLARDA NE OLDU DA suriye gibi yerde köy köy binlerce pkk lı öldürüyoruz
PAŞAM BU TÜNELLER KAZILIRKEN HİÇ Mİ İSTİHBARAT OLMADI?YAPILMA AŞAMASINDA O İŞİ YAPMAYA ÇALIŞANLAR YOK EDİLMELİ İDİ,
SURIYELILER BURADA KEYIF CATSIN BENIM ASKERIM CEFASINI CEKSİN ADALETMİ BU BİRE BEYINSIZLER??
bi defa senin duruşunda hayır yok kahvede ki yancılar gibi duruyorsun genelkurmaybaşkanı duruşu asil olmalıdır
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