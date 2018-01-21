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Org. Hulusi Akar Suriye sınırında

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 15:47 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Son dakika haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Org. Hulusi Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
hatay Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Zeytin Dalı Harekatı

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Aslan komutan. çok iyi koordine etti harekatı.
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