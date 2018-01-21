Org. Hulusi Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.
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