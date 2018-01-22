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Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 18:43 | Son Güncelleme 1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek. Amaç hem ülkenin hem bölgenin istikrarını sağlamak. Karşımızda sadece PKK-YPG yok, DEAŞ da var." ifadelerini kullandı.

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operasyon Son dakika Hulusi Akar Afrin

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ALLAH sen gibi imanlı kuranlı komutanları eksik kılmasın ummetin üzerinden
Suriye ile beraber hareket edilmeli. Onlar güneyden, TSK kuzeyden bastırıp bitirelim şu işi.
@nethirdavat UNUTMAYIN Daha dün biz alkıslarla suriyeye göndermedik mi bu kürtleri.. Esada karsı sürmedik mi bugün ne oldu da süpürüyoruz..Allah Mehmedime kuvvet versin.. ne oluyorsa AKPnin basiretsizliği yüzünden yavrum milletime oluyor.. Allah ordumuza zeval vermesin ama yöneticilerimizi de basiretli insanlar etsin .. söyleyin bana bir tane milletvekili oğlu var mıdır cephede.. hayır onlar aldıkları paraları yemekle mesgüldürler.. olan Anadolunun yiğit fakir insanına olur hep.. Rabbim onları korusun ve Afrinde de muvaffak etsin amiin
PKK=DAEŞ=PYD Ayırt etmeye gerek yok paşam. Bunların hepsi islami kötüleyen, çocuk katili bölücü terör örgütüdür, kurutuluncaya akdar devam, baskılara boyun eğmeyin, dış mihrapların sizi korkutmasına müsade vermeyin.
EMRET KOMUTANIM..TERÖRLE MÜCADELE ETMİŞ BİR ASKER OLARAK BENİM GİBİ MİLYONLAR EMRİNDE..EMRET YETER..57.ALAY DAHA ÖLMEDİ RUHU VE AZMİ HALA YAŞIYOR..DÜNYA ŞAŞKINA DÖNER..ZORLARSALAR ŞANSLARINI!!!
Amerika ile ortak güvenli bölge istemiyoruz.Amerikalıların koruma altına aldığı pkk lıların imhasını istiyoruz.Güvenli bölge değil menbiç e girilmesini istiyoruz.Türkün güvenli bölhesi Türk askerinin namlusuyla kazanılan yerlerdir ancak.
allah orda görev yapan vatan evlatlarını korusun dun tv de seyrettımsırtlarında kendı kılolarından agır çantalarla yuruduklerını görünce ıcım cız ettı carpışan evlatlarımızlaıftıhar edıyorum melekler koruyor askerlerımızı allahın ıznıyle heposı gerı dönecek
Keski Türkiye'de ki sozde erkek suriyeli deyyuslar da bizim gibi Suriye'nin Toprak bütünlüğü için mücadele etseydi.
normaldir paşam, çünkü hepsi terörist, kafir. Allahın izniyle topunun kellesini alacağız. Allah Müslüman Türk askerini korusun kollasın, güç kuvvet versin.
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