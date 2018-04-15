HABER

Organ beklerken organıyla umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

Balıkesir'de böbrek nakil listesinde bulunan kişinin geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşince ailesinin onayıyla karaciğeri bir hastaya nakledildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir böbrek hastası, kendisi gibi organ nakli için sıra bekleyen kişiye karaciğeriyle umut oldu.

Dursunbey ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ş'nin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Organ ve Doku Koordinatörlüğü ekibiyle görüşen A.Ş'nin ailesi, organ bağışı kararı verdi.

A.Ş’nin böbrek nakli bekleme listesinde olduğunu ve organlarının toprak olup gitmesine izin vermeyeceklerini belirten ailenin duyarlı davranışı üzerine Bursa Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi. Balıkesir'e gelen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık ekibi tarafından alınan karaciğer, nakledilmek Bursa'ya götürüldü.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimliği, aileye başsağlığı dileyerek, şükranlarını iletti.

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdiBursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Bursa'da hastane yangını!Bursa'da hastane yangını!
Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bursa karaciğer nakli organ bağışı

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma nedeni kara kutuda ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma nedeni kara kutuda ortaya çıktı

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Van'da dondurma kamyonunda 80 kilo eroin ele geçirildi

Van'da dondurma kamyonunda 80 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.