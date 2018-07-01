Organ Nakil Koordinatörü'nün başına gelen akıl almaz kaza: Bir kez daha anladım

Antalya'da, Organ Nakil Koordinatörü Recayi Madaslı, 5 Mayıs 2017 tarihinde görev yaptığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde açmak istediği soda şişesi kapağının basınçla fırlaması sonucu gözünden yaralandı. Sağ gözü kanayan Madaslı, merkezde bulunan doktorlar ve çalışanlar tarafından göz kliniğine kaldırıldı. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muhammet Kazım Erol tarafından acil ameliyata alınan Madaslı’nın sağ gözünün parçalanan korneası, merceği ve irisi onarıldı. Daha sonra 2 ameliyat daha geçiren Madaslı, geçen nisan ayında ise kornea nakli oldu. Halen bulanık gören ve 1 yıl içerisinde gözündeki 24 dikiş alınacak olan Madaslı, yaşadığı kazanın ardından organ bağışının ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladığını belirterek, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti.

ÇAKMAKLA AÇMAK İSTEYİNCE OLDU



Kazanın meydana geldiği gün açacak bulamadığı için soda şişesinin kapağını çakmağın kenarıyla açmaya çalıştığını belirten Madaslı, "Sonuç bu oldu" dedi. Geçirdiği ilk ameliyatın ardından 3 ay gözünü hiç açamadığını belirten Recayi Madaslı, kornea nakline karar verilince 2 ay kadavra listesinde beklediğini anlattı. 2 Nisan tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Prof.Dr. Sait Eğrilmez tarafından kornea nakli, pupilloplasti (göz bebeği düzeltme) ve gözün arka bölümdeki hasarla ilgili vitrektomi ameliyatı yapıldığını belirten Madaslı, "Hala bulanık görüyorum ama Allah’a şükür daha iyiyim. Gözümde 24 dikiş var. 1 yıl içerisinde dikişlerim alınacak ve ardından görme durumum yeniden değerlendirilecek" dedi.