Organ nakli hastaları dünya rekoru için buluştu

İlk belirlemelere göre, hasta sayısı 349 olarak tespit edilirken, bu sayı, Guinness yetkililerine hastaların dosyalarıyla birlikte iletilip, sayım sonuçları incelendikten sonra Guinness Rekor Merkezi tarafından rekor olarak kabul edilecek.

Gruplara ayrılan hastalar, aynı yerde bir araya gelen en yüksek sayıdaki organ nakli hastası olup olmadıklarının belirlenmesi için Guinness Rekorlar Merkezi denetiminde sayaç tutularak sayıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, Başkent Üniversitesi'ne bağlı hastanelerde ağırlıklı böbrek, karaciğer ve kalp nakli hastaları, ABD merkezli Donate Life Run/Walk kuruluşunun 2016'da 314 organ nakli hastasını bir araya getirerek elde ettiği rekoru kırmayı denedi.

Sandoz İlaç'ın katkılarıyla, üniversitenin Bağlıca yerleşkesindeki Amfi Tiyatro'da düzenlenen "Yeniden Yaşam Yolculuğunda Atatürk Yürüyüşü ve Koşusu" başlıklı programda, organ nakli hastaları, Türkiye'ye dünya rekoru getirecek organizasyona destek vermek için bir araya geldi.

- Prof. Dr. Mehmet Haberal: "Bu rekor denemesi bir gurur tablosu"

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, programın açılış konuşmasında, Türkiye'de akrabalar arası ilk böbrek naklini, 3 Kasım 1975'te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin iyi bilinmesi gerektiğini belirten Haberal, "Bu ülke olmasaydı bu rekor denemesi de olmayacaktı. Onun için hepimizin birinci görevi, ülkemize sahip çıkmak, onu yüceltip yükseltmektir. İşte biz bunu yapıyoruz, ilave bir şey yapmıyoruz. Sadece görevimizi yerine getiriyoruz. Bu bizim vatandaşlık görevimizdir. Eğer bu görevi yapmazsak o zaman başkalarına muhtaç oluruz. Bu rekor denemesi bir gurur tablosu." dedi.

Hastaların hayatının, ameliyat masasında yeniden başladığına işaret eden Haberal, organ naklinin Türkiye'de gelişmesi konusunda emek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

- Prof. Dr. Ali Haberal: "Nakil işi, bir ekip işi"

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da Başkent Üniversitesi'nin Ankara, İstanbul, Adana, Konya merkezlerinde kalp, karaciğer, böbrek ve kemik iliği nakillerinin başarılı bir şekilde yapıldığını anlattı.