HABER

Organ nakli hastaları dünya rekoru için buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, Başkent Üniversitesi'ne bağlı hastanelerde böbrek, karaciğer ve kalp nakli olan hastalar, "aynı anda, aynı yerde bir araya gelen en yüksek sayıdaki organ nakli hastası" başlığı altında Guinness rekor denemesine imza attı - Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal: - "Bu ülke olmasaydı bu rekor denemesi de olmayacaktı. Onun için hepimizin birinci görevi, ülkemize sahip çıkmak, onu yüceltip yükseltmektir. İşte biz bunu yapıyoruz, ilave bir şey yapmıyoruz"

Başkent Üniversitesi organizasyonunda, "aynı anda, aynı yerde bir araya gelen en yüksek sayıdaki organ nakli hastası" başlığı altında, Guinness rekor denemesine imza atıldı.

Sandoz İlaç'ın katkılarıyla, üniversitenin Bağlıca yerleşkesindeki Amfi Tiyatro'da düzenlenen "Yeniden Yaşam Yolculuğunda Atatürk Yürüyüşü ve Koşusu" başlıklı programda, organ nakli hastaları, Türkiye'ye dünya rekoru getirecek organizasyona destek vermek için bir araya geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, Başkent Üniversitesi'ne bağlı hastanelerde ağırlıklı böbrek, karaciğer ve kalp nakli hastaları, ABD merkezli Donate Life Run/Walk kuruluşunun 2016'da 314 organ nakli hastasını bir araya getirerek elde ettiği rekoru kırmayı denedi.

Gruplara ayrılan hastalar, aynı yerde bir araya gelen en yüksek sayıdaki organ nakli hastası olup olmadıklarının belirlenmesi için Guinness Rekorlar Merkezi denetiminde sayaç tutularak sayıldı.

İlk belirlemelere göre, hasta sayısı 349 olarak tespit edilirken, bu sayı, Guinness yetkililerine hastaların dosyalarıyla birlikte iletilip, sayım sonuçları incelendikten sonra Guinness Rekor Merkezi tarafından rekor olarak kabul edilecek.

- Prof. Dr. Mehmet Haberal: "Bu rekor denemesi bir gurur tablosu"

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, programın açılış konuşmasında, Türkiye'de akrabalar arası ilk böbrek naklini, 3 Kasım 1975'te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin iyi bilinmesi gerektiğini belirten Haberal, "Bu ülke olmasaydı bu rekor denemesi de olmayacaktı. Onun için hepimizin birinci görevi, ülkemize sahip çıkmak, onu yüceltip yükseltmektir. İşte biz bunu yapıyoruz, ilave bir şey yapmıyoruz. Sadece görevimizi yerine getiriyoruz. Bu bizim vatandaşlık görevimizdir. Eğer bu görevi yapmazsak o zaman başkalarına muhtaç oluruz. Bu rekor denemesi bir gurur tablosu." dedi.

Hastaların hayatının, ameliyat masasında yeniden başladığına işaret eden Haberal, organ naklinin Türkiye'de gelişmesi konusunda emek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

- Prof. Dr. Ali Haberal: "Nakil işi, bir ekip işi"

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da Başkent Üniversitesi'nin Ankara, İstanbul, Adana, Konya merkezlerinde kalp, karaciğer, böbrek ve kemik iliği nakillerinin başarılı bir şekilde yapıldığını anlattı.

Yakında akciğer naklinin başlayacağını kaydeden Haberal, "O hastalarımıza da yeniden bir umut doğacak." diye konuştu.

Nakil işinin, bir ekip işi olduğuna dikkati çeken Haberal, bu konuda önemli bir koordinasyon görevi yürüten Sağlık Bakanlığı çalışanlarına ve nakil konusunda görev yapan tüm hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bugün birçok merkezde nakillerin başarılı bir şekilde yapıldığını aktaran Haberal, şunları söyledi:

"Değişik alanlarda rekorlar kırılıyor ama bu rekorun ayrı bir önemi var. Bu yeniden yaşama çıkmanın en önemli adımı. Dolayısıyla bu adımı Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmek çok önemli. Ülkemizin sağlık alanında geldiği en üst düzeyi gösteriyor."

Sandoz Türkiye Genel Müdürü ve Novartis Grup Türkiye Başkanı Dr. Altan Demirdere ise organizasyonda yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Çalışmalarımızı 'önce insan, önce sağlık' anlayışı ile yürütüyoruz. Organ reddi riskini en aza indirmeyi hedefleyen çalışmalara büyük önem veriyoruz. Önceliğimiz organ nakli hastalarına yenilikçi çözümler üretmek." ifadelerini kullandı.

Rekor için buluşan hastalar, törenin ardından Amfi Tiyatro'dan Atatürk heykeline kadar "Yeniden Yaşam Yolculuğunda Atatürk Yürüyüşü" gerçekleştirerek, Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

Muvazzaf rütbeli askerler birliklerinde gözaltına alındı!Muvazzaf rütbeli askerler birliklerinde gözaltına alındı!
Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!
Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Haberal Başkent Üniversitesi Guinness rekor denemesi Mehmet Haberal organ nakli hastası

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.