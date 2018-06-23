Organ nakli medya çalıştayı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Organ nakli ve bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan International Transplant Network (ITN) projesi kapsamında düzenlenen "Organ Bağışı ve Nakli Çalıştayı'na (Media Workshop on Organ Donation and Transplantation), 30 ülkeden 60 gazeteci katıldı.
Türkiye Organ Nakli Vakfı'ndan (TONV) yapılan açıklamaya göre, çalıştayın ilk gününde yetkililerden Türkiye'de organ nakli hakkında bilgi alan yabancı gazeteciler, hastanelerin organ nakli merkezlerini ziyaret etti.
Programın ikinci gününde TONV Yönetim Kurulu Üyesi Ata Bozoklar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Murat Dayangaç, Memorial Ataşehir Hastanesi'nden Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, Sabah Gazetesi Sağlık Editörü Didem Seymen, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı Yavuz Selim Çınar, TRT Haber muhabiri Fatma Demir Turgut, Hürriyet Gazetesi Editörü Mesude Erşan, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi'nden Günseli Bayraktutan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Deniz Sezgin, CNN Türk Haber Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratav, NTV muhabiri Sibel Atasoy, Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Zeynep Burcu Akbaba, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan ve NTV Sağlık Editörü Tülay Karabağ, katılımcılara, uzmanlık alanlarındaki konulara ilişkin bilgi verdi.
Çalıştayda organ nakli sürecinde görev alan doktor ve organ nakli koordinatörleri ile operasyon geçiren kişiler de yer aldı. Başkasının organıyla hayata tutunan hastaların deneyimleri, ölümü sonrası sevdiklerinin organlarının başka hayatlar kurtardığını gören aileler de yaşadıklarını anlattı.
ONKOD Başkanı Yavuz Selim Çınar, Türkiye'de kadavradan bağış oranının düşük olduğuna dikkati çekerek, diğer ülkelerle deneyim paylaşımında bulunarak kadavradan nakli artırmanın yollarını aradıklarını belirtti.
TONV Başkan Yardımcısı Ahmet Çakıroğlu da İstanbul Kalkınma Ajansı projesi kapsamında kurulacak eğitim merkezinde bir simülasyon merkezi yer alacağını ve merkez sayesinde ITN ülkeleriyle iş birliğinin artırılıp Türkiye'nin tanıtımına katkı sunmanın amaçlandığını kaydetti.
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