Organ nakli medya çalıştayı yapıldı

Türkiye Organ Nakli Vakfı'ndan (TONV) yapılan açıklamaya göre, çalıştayın ilk gününde yetkililerden Türkiye'de organ nakli hakkında bilgi alan yabancı gazeteciler, hastanelerin organ nakli merkezlerini ziyaret etti.

İSTANBUL (AA) - Organ nakli ve bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan International Transplant Network (ITN) projesi kapsamında düzenlenen "Organ Bağışı ve Nakli Çalıştayı'na (Media Workshop on Organ Donation and Transplantation), 30 ülkeden 60 gazeteci katıldı.

Çalıştayda organ nakli sürecinde görev alan doktor ve organ nakli koordinatörleri ile operasyon geçiren kişiler de yer aldı. Başkasının organıyla hayata tutunan hastaların deneyimleri, ölümü sonrası sevdiklerinin organlarının başka hayatlar kurtardığını gören aileler de yaşadıklarını anlattı.

ONKOD Başkanı Yavuz Selim Çınar, Türkiye'de kadavradan bağış oranının düşük olduğuna dikkati çekerek, diğer ülkelerle deneyim paylaşımında bulunarak kadavradan nakli artırmanın yollarını aradıklarını belirtti.

TONV Başkan Yardımcısı Ahmet Çakıroğlu da İstanbul Kalkınma Ajansı projesi kapsamında kurulacak eğitim merkezinde bir simülasyon merkezi yer alacağını ve merkez sayesinde ITN ülkeleriyle iş birliğinin artırılıp Türkiye'nin tanıtımına katkı sunmanın amaçlandığını kaydetti.

