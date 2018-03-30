Organize şube polislerinin FETÖ davasında ara karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, eski ağır ceza hakimi Nurettin Turan ile Esat Burak Uzundere "mağdur", aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in de bulunduğu 13 kişi "müşteki" olarak yer alıyor. İddianamede, FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi sanıkların, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hiyerarşik yapısı içerisinde yasa dışı örgütlenme oluşturup, suç işlemek amacıyla bir araya geldikleri vurgulanıyor.

Tutuklu sanıklardan Mahir Çakallı ve Şenol Demir ile başka suçtan tutuklu sanık Yunus Memişbey, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla duruşmada hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, ''kurgulanmış soruşturmalar'' kapsamında polis, mahkeme başkanı, gazetecileri dinledikleri ve emniyetteki sunucuları sildikleri iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ve dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli 11'i tutuklu 44 polisin yargılandığı davada tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

Sanıkların, devletin emniyet hizmetleri ve faaliyetleri kapsamında, görevlerinin sağladığı nüfuz ve gücü, yasaların verdiği yetkileri, görevin gerçeklerine aykırı kullanarak amaçlarına ulaşmak için seri halde araç suçları işledikleri kaydedilen iddianamede, sanıkların gerçekleştirdiği, dönemin İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, bazı istihbaratta görevli polisler ile eski Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nurettin Turan'ın telefonlarının dinlenilmesi veya teşebbüs edilmesi, emniyetteki veri tabanının silinmesi, sunucuların değiştirilmesi, www.medyagundem.com internet haber sitesinin yöneticilerinin dinlenilmesinin de aralarında olduğu eylemleri sıralanıyor.

İddianamede, bu eylemleri çok sayıda kişiye karşı gerçekleştiren sanıkların suçunun "darbeye teşebbüs" olduğu aktarılan iddianamede, sanıkların eylemlerinde sürekliliğin esas olduğu belirtiliyor.

Firari sanık örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ve eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'in de aralarında bulunduğu 44 polisin, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, hakkında yakalama emri çıkarılan firari sanık Fetullah Gülen'in ayrıca "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.