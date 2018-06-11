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Organize suç örgütü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 14:08 | Son Güncelleme

"Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "kasten öldürmek", "yağma" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmek" suçlarından 4'ü firari, 16'sı tutuklu 82 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Aralarında Burhanettin Saral ve Sedat Şahin'in de bulunduğu 82 sanığın, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "kasten öldürmek", "yağma" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmek" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada kapalı yapılan duruşmaya, biri tutuksuz, biri başka davadan tutuklu 16 sanık ve avukatları katıldı.

Başka suçtan tutuklu sanık Sedat Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, talepleri alınan tutuklu sanıklar, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Akın Çelik hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

Bu davanın Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebinin bir sonraki celse karara bağlanmasını kararlaştıran mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, üzerilerine atılı suçların niteliği ile gerektirdiği cezalar dikkate alındığında adli kontrol tedbirleri yetersiz kalabileceğinden tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için 6 Temmuz'a ertelendi.

- Güvenlik önlemleri

Duruşma, daha önce verilen ara karar gereği izleyiciye kapalı gerçekleşti. Duruşmanın görüldüğü binanın çevresinde, jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

TEM Otoyolu, D-100 Karayolu sapağı ve cezaevi lojmanları önünde üç arama noktası oluşturuldu.
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- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, organize suç örgütleri arasındaki husumet ve yapılan eylemler anlatılıyor.

İddianamede Burhanettin Saral ve Sedat Şahin'in de aralarında bulunduğu 74 sanığın, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "yağma amaçlı tehdit", "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmek", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.

Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyalarının bu dava dosyasıyla birleştirilmişti.

Böylece davada, 4'ü firari, 16'sı tutuklu 82 sanık yargılanıyor.

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