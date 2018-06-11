Organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Aralarında Burhanettin Saral ve Sedat Şahin'in de bulunduğu 82 sanığın, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "kasten öldürmek", "yağma" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmek" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada kapalı yapılan duruşmaya, biri tutuksuz, biri başka davadan tutuklu 16 sanık ve avukatları katıldı.

Başka suçtan tutuklu sanık Sedat Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, talepleri alınan tutuklu sanıklar, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Akın Çelik hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

Bu davanın Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebinin bir sonraki celse karara bağlanmasını kararlaştıran mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, üzerilerine atılı suçların niteliği ile gerektirdiği cezalar dikkate alındığında adli kontrol tedbirleri yetersiz kalabileceğinden tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.