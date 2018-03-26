Organları 3 hastaya umut oldu

S.S'nin böbreklerinden biri İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde, diğer böbreği Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, karaciğeri ise Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi.

Silivri Devlet Hastanesi ekiplerince yapılan ve yaklaşık 4 saat süren ameliyatta, S.S'nin karaciğeri ve iki böbreği alınarak özel ekipmanlarla transferi sağlandı.

Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu, bu süreçte aile ile iletişim içinde bulundu.

Silivri Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçirdiği rahatsızlık sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan S.S'nin tüm çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

- "Organ bağışı nakil bekleyen hastalara yeniden yaşam umudu veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu, organ bağışının nakil bekleyen hastalara yeniden yaşam umudu verdiğini belirterek, "Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişi organ ve doku bekliyor. Birçoğu organ ve dokuları beklerken hayatını kaybediyor. Bu ailemizin yaptığı duyarlı davranışla 3 vatandaşımız yeni bir hayat şansı kazandı." ifadelerini kullandı.

Silivri Devlet Hastanesi Başhekimlik makamında yapılan teşekkür toplantısına, organlarıyla 3 kişiye umut olan S.S'nin ailesi, Başhekim Velibeyoğlu ve hastane yöneticileri ile çalışanlar katıldı.