HABER

Organları 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:05 | Son Güncelleme

Silivri'de geçirdiği rahatsızlık sonrası beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki gencin karaciğer ve iki böbreği organ bekleyen hastalara nakledildi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de geçirdiği rahatsızlık sonrası beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki gencin organları 3 hastaya umut oldu.

Silivri Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçirdiği rahatsızlık sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan S.S'nin tüm çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu, bu süreçte aile ile iletişim içinde bulundu.

Beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucunda organ nakil koordinatörü aile görüşme yapılarak aile bilgilendirildi ve nakil izni alındı.

Ailenin olumlu yanıtının ardından, Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçilerek uygun donörler bulundu.

Silivri Devlet Hastanesi ekiplerince yapılan ve yaklaşık 4 saat süren ameliyatta, S.S'nin karaciğeri ve iki böbreği alınarak özel ekipmanlarla transferi sağlandı.

S.S'nin böbreklerinden biri İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde, diğer böbreği Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, karaciğeri ise Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi.

- "Organ bağışı nakil bekleyen hastalara yeniden yaşam umudu veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu, organ bağışının nakil bekleyen hastalara yeniden yaşam umudu verdiğini belirterek, "Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişi organ ve doku bekliyor. Birçoğu organ ve dokuları beklerken hayatını kaybediyor. Bu ailemizin yaptığı duyarlı davranışla 3 vatandaşımız yeni bir hayat şansı kazandı." ifadelerini kullandı.

Silivri Devlet Hastanesi Başhekimlik makamında yapılan teşekkür toplantısına, organlarıyla 3 kişiye umut olan S.S'nin ailesi, Başhekim Velibeyoğlu ve hastane yöneticileri ile çalışanlar katıldı.

Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
İstanbul'da ilginç keçi kavgası!İstanbul'da ilginç keçi kavgası!
Servisten yola öğrenci düştü!Servisten yola öğrenci düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Organları 3 hastaya umut oldu Silivri Silivri Devlet Hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

İlginizi Çekebilir

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.