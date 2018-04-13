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Organları 4 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:24 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, Samsun ve İstanbul'daki 4 hastaya nakledilecek

Gümüşhane'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya nakledilecek.

İl merkezinde yaşayan ve 10 Nisan'da beyin kanaması geçirince Gümüşhane Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan 39 yaşındaki Bayram Aktürk'ün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin bilgilendirmesinin ardından ailesince organları bağışlanan Aktürk'ün kalp, karaciğer, akciğer ile böbrekleri, İstanbul'dan gelen ekip tarafından 3 saatlik operasyonla alındı.

Aktürk'ün organları daha sonra 4 hastaya nakledilmek üzere Samsun ve İstanbul'a gönderildi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Arif Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin acılı süreçte önemli karar aldığını ifade ederek, kentte ilk defa bağışlanan organların bir hastadan alındığını söyledi.

Aktürk ailesinin organ bekleyen ailelerin umutlarını yeşerttiklerine işaret eden Atay, "İstanbul'dan hastanemize gelen doku ve organ nakli ekipleri, operasyonla aldıkları hastamızın böbreklerini Samsun'a, akciğer, karaciğer ve kalbini İstanbul'da organ bekleyen hastalara ulaştırmak üzere yola çıktı." bilgisini paylaştı.

Atay, aileye organ bağışıyla ilgili aldıkları karardan dolayı teşekkür ederek, kentte organ bağışının artması için vatandaşları duyarlı davranmaya davet etti.

Aktürk'ün eniştesi Ali Baki de zor bir süreç yaşadıklarına değinerek, "İnsanlar empati kursunlar. İnsanlara organ bağışının öneminin anlatılması gerekiyor. Biz de tamamen insani ve vicdani duygularla karar verdik." ifadesini kullandı.

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