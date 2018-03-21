Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki gencin organları 7 kişiye umut oldu.

Lara Caddesi'nde 17 Mart'ta motosikletten düşerek ağır yaralanan Sertaç Enginçöl, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşen Enginçöl'ün organları ailesi tarafından bağışlandı.

Oğlunun cenazesini adli tıp morgundan alan baba İhsan Enginçöl, gazetecilere, "Oğlumun bütün organlarını bağışlama kararı aldık. Eşimle konuşarak hiç tereddüt etmeden bu kararı verdik." dedi.

Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Koordinatörü Seval Kökçen, Enginçöl'e verdikleri karardan dolayı hastalar adına teşekkür etti.

Ailenin zor anlarında zor bir karar aldığına işaret eden Kökçen, "Aile pozitif düşüncesiyle organları bağışlayarak 7 kişiye umut oldu." ifadelerini kullandı.