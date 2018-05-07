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Organlarıyla 4 kişiye hayat veren, Baki'nin ölümünün ardından dram çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:40 | Son Güncelleme

Adana'da, beyin kanaması geçiren 14 yaşındaki kız kardeşini ailesiyle birlikte ziyarete giderken kaza yapan Baki Paksoy'un (24) organları 4 kişiye hayat verdi.

HaberÇağlar ÖZTÜRK -KameraVeysel DOGUÇADANA,(DHA)Adana'da, beyin kanaması geçiren 14 yaşındaki kız kardeşini ailesiyle birlikte ziyarete giderken kaza yapan Baki Paksoy'un (24) organları 4 kişiye hayat verdi. Olay, 2 Mayıs'ta Adana-Kozan Karayolu'nda meydana geldi. Fetdah Peksoy yönetimindeki 80 AL 085 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki manavın önünde duran Mehmet Usta'ya ait 01 VBU 25 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, Fetdah Peksoy, Elif Peksoy, Baki Peksoy ve Durdane Ekici yaralandı. Fetdah Peksoy, Elif Peksoy ve Durdane Ekici Kozan Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Baki Peksoy ise, Adana Şehir Hastanesi'nde hayati tehlikeyi atlatamayan kız kardeşi Rüveyda'nın yanındaki odaya yatırıldı. KAZANIN ALTINDAN DRAM ÇIKTI Baki Peksoy ve ailesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında beyin kanaması geçiren ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Rüveyda Peksoy'u ziyarete giderken kaza yaptıkları ortaya çıktı. Kazanın ardında, ara ara gözlerini açan Rüveyda, annesi, babası ve ağabeyinin günlerdir kendisini ziyarete gelmediğini söyledi. Diğer aile yakınları ise, Rüveyda'ya ailesinin kaza yaptığını ve büyük ağabeyi Baki'nin yan odada kaldığını söyleyemedi. Dün, Baki Peksoy yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatının kaybetti. Ailesi ise, Baki'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Eşinin başka organlarının başka bedenlerde yaşamasını isteyen Fatma Peksoy, Kocamla 3 yıllık evliyiz, 11 aylık bir kızımız var. Onun altın gibi bir kalbi var, organlarını bağışlayarak Baki'nin hatırasını başka canlarda yaşatma kararı aldık dedi. Ailenin verdiği kararın ardından Baki Peksoy'un kalp, karaciğer, akciğer ve böbrekleri organ nakli bekleyen 4 kişiye nakledildi. HIRKASINI KOKLADI Eşinin kaybettikten sonra gözyaşlarına boğulan Fatma Peksoy ise, Baki Peksoy'un hırkasını üzerinden hiç çıkarmadı. Peksoy, Onun kokusunu bu hırkada hissediyorum. Onu çok seviyorum, tek dayanağım başkalarına hayat verecek olması. Aile olarak, herkesi organ bağışlamaya davet ediyoruz. Bir organ, bir can dedi. Baki Peksoy'un cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Kozan'a defnedildi.

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