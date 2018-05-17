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Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:37 | Son Güncelleme

Balıkesir'de kafa travması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları ailesince bağışlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki kadının organları 5 hastaya umut oldu.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Mayıs'ta kafa travması nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedaviye alınan Ş.B'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü görevlileri Ömer Atsal ve Fuat Çöken, Ş.B'nin ailesine organ bağışı konusunda bilgi verdi. Aile üyeleri de birden fazla canın kurtulmasına vesile olacak organları bağışlamak istediklerini beyan etti.

Bunun üzerine Bursa Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi ve Ş.B'nin böbrekleri, karaciğeri ile korneaları Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi doktorları tarafından 5 hastaya nakledilmek üzere alındı.

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Balıkesir organ organ bağışı

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