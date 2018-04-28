Orgeneral Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, dün ABD'li mevkidaşı Dunford ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda 2 ülke arasındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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