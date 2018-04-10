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Orgeneral Akar: "Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 21:31 | Son Güncelleme

Orgeneral Akar: "Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir."

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