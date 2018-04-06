Orgeneral Akar, Ege Ordu Komutanlığında incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, Ege Ordu Komutanlığı birliklerinde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanları ile İzmir’deki Ege Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.