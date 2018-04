Orgeneral Akar, Gölcük ve Gelibolu'da incelemelerde bulundu

Akar ayrıca, "Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bu anlayışla şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği sivil/masum kişilerin, çevrenin, tarihi eserler ile kültürel yapıların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." açıklamasında bulundu.

- "Huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir"

Gelinen aşamada harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının süratle karşılanmasına hassasiyet gösterildiğini, bunun için ilgili kamu kurumları ile koordineli olarak çalışıldığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir. Gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdit kararlılıkla yok edilecektir."