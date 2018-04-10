Orgeneral Akar, Gölcük ve Gelibolu'da incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır." ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte Gölcük ve Gelibolu bölgelerinde Donanma Komutanlığı ve 2'nci Kolordu Komutanlığı bağlısı birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek, devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan ve direktiflerini veren Akar, burada yaptığı konuşmada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, icra edilen tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor." değerlendirmesini yaptı.

Akar ayrıca, "Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bu anlayışla şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği sivil/masum kişilerin, çevrenin, tarihi eserler ile kültürel yapıların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." açıklamasında bulundu. - "Huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir" Gelinen aşamada harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının süratle karşılanmasına hassasiyet gösterildiğini, bunun için ilgili kamu kurumları ile koordineli olarak çalışıldığını belirten Akar, şunları kaydetti: "Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir. Gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdit kararlılıkla yok edilecektir."