Orgeneral Akar Güney Kore'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Güney Kore Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında, Savunma Bakanı Song Young-moo ile bir araya geldi.

