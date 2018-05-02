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Orgeneral Akar Güney Kore'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Güney Kore Savunma Bakanı Song ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Güney Kore Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında, Savunma Bakanı Song Young-moo ile bir araya geldi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Genelkurmay Başkanlığı Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo sosyal medya

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