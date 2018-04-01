Orgeneral Akar, Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve İskenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik ediyor.