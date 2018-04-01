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Orgeneral Akar, Hatay'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay ve İskenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve İskenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik ediyor.

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