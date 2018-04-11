HABER

Orgeneral Akar, İstanbul ve Çorlu’da denetlemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte, İstanbul ve Çorlu bölgelerinde 1’inci Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte, İstanbul ve Çorlu bölgelerinde 1’inci Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalarErdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi
Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus büyükelçiden 'vize' açıklaması

Rus büyükelçiden 'vize' açıklaması

Manisa'da okulu temizleyen görevli 21 öğrenci ve kendisini zehirledi

Manisa'da okulu temizleyen görevli 21 öğrenci ve kendisini zehirledi

Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.