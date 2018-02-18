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Orgeneral Akar Kilis ve Hatay'da denetlemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 19:50 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi - Akar, denetlemelerde yaptığı konuşmada, harekatın "Silahlı Çatışma Hukuku'na uygun ve meşru zeminlerde" sürdürüldüğünü ifade etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis ve Hatay bölgelerinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde, birlik komutanları ve personeliyle bir araya gelen Akar, başarıyla sürdürülen "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgi aldı, emirlerini iletti.

Denetlemeler sırasında konuşan Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak amacıyla karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Bu anlayışla tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini belirten Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bu harekatla dost ve kardeş Suriye halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerinin hedeflendiğini kaydeden Akar, Afrin'de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacağını vurguladı.

- "Sivillere karşı her türlü dikkat gösteriliyor"

Zeytin Dalı Harekatı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar doğrultusunda yürütüldüğünü anımsatan Akar, kullanılan silah ve mühimmat dahil tüm faaliyetlerin, "Silahlı Çatışma Hukuku"na uygun ve meşru zeminlerde sürdürüldüğünü ifade etti.

Akar, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile diğer hiçbir orduda olmadığı kadar bütün faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirterek şanlı Türk tarihi ve kültürü gereği sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.

"Afrin Afrinlilerindir" gerçeğinden hareketle Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Akar, harekata iştirak eden personeli, gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kutladı ve başarılar diledi.

Orgeneral Akar, hayatını kaybeden aziz şehitlere Allah'tan rahmet, şehitlerin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarına ise acil şifalar temennisinde bulundu.

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